Прем‘єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон відвідала Бучу

Під час візиту вона зустрілася із мером Бучі Анатолієм Федоруком.

Сьогодні, 4 липня, Бучу на Київщині відвідала очільниця уряду Швеції Магдалена Андерссон.

Про це повідомила пресслужба Бучанської міської ради.

“Моє завдання - зробити все для того, аби підтримка України була вагомою і тривалою. Президент Володимир Зеленський говорить, що українці борються не просто за Україну, а за цивілізований світ та демократичні цінності. І це абсолютна правда”,– зазначила Магдалена Андерссон.

Делегація відвідала місце масового поховання людей, яких вбили та закатували росіяни у Бучі.

Фото: Пресслужба міськради Бучі

Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що кожен 5-6 житель із тих, що залишалися в окупації, були розстріляні росіянами, і білі пов'язки на руках не гарантували збереження життя.

Фото: Пресслужба міськради Бучі

Також мова йшла про меморіальний комплекс - символ біди і страждань та шлях перемоги і відновлення.

Фото: Пресслужба міськради Бучі

Магдалена Андерссон підкреслила що після побаченого звірства росіян знайде аргументи, щоб заявити, наскільки важливо продовжувати підтримувати Україну.

Фото: Пресслужба міськради Бучі

Нагадаємо, раніше Бучу відвідав прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. А мер італійського міста Бергамо Джорджо Горі заявив про те, що Італія продовжить залучати кошти для відновлення постраждалого від російських окупантів міста Буча у Київській області.