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У Бучанському районі виявили ще одне масове захоронення мирних жителів

Національна поліція працює над ідентифікацією тіл загиблих.

У Бучанському районі виявили ще одне масове захоронення мирних жителів
Фото: Андрій Нєбитов у Facebook

У Бучанському районі Київської області виявили ще одне масове захоронення розстріляних російськими загарбниками мирних жителів.

Про це повідомив у Facebook начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"7 цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову", – написав він.

Фото: Андрій Нєбитов у Facebook

За словами Нєбітова, масове захоронення розстріляних мирних жителів на позиціях солдатів РФ виявлено поряд із селом Мироцьке Бучанського району.

"У багатьох жертв були зв’язані руки та прострілені коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих. Це чергові садистські злочини армії Росії в Київській області!", – наголосив Нєбитов.

Фото: Андрій Нєбитов у Facebook

Він додав, що за кожне знищене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти мають відповісти.

Нагадаємо, у місті Буча Київської області унаслідок військових злочинів окупантів загалом загинула 461 людина.

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