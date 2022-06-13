Поліція задокументувала ворожий обстріл Гуляйполя, унаслідок якого постраждали мирні мешканці

Поліція Запорізької області задокументувала учорашній ворожий обстріл Гуляйполя, унаслідок якого постраждали мирні мешканці.
До правоохоронців надійшли понад 10 повідомлень про наслідки артилерійського обстрілу, повідомили в Телеграм-каналі МВС.
"Ворог гатив ракетами по приватних будинках гуляйпільців. У багатьох з них вибуховою хвилею повиносило вікна та пошкодило двері. Від осколків ракет руйнацій зазнали дахи домівок, також посічені стіни будинків, господарчих будівель та гаражних приміщень", – зазначили в поліції.
Готується відкриття провадження за ч. 1 ст. 458 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".
Нагадаємо, 11 червня російські війська обстріляли Пологівський район Запорізької області, унаслідок чого згоріло приміщення сільської ради.