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Під Прилуками оголосили евакуацію населення через ракетні удари

У Чернігівській ОВА побоюються поширення пожеж.

Під Прилуками оголосили евакуацію населення через ракетні удари
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

У чотирьох районах Прилуцького району Чернігівської області готовлять евакуацію місцевого населення через ракетні удари, завдані Росією по Прилуках.  Про це заявив директор департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирєв у коментарі "Суспільному".

Евакуацію оголошено в селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець.

"Причина - через ракетні удари є загроза поширення пожежі", - наголосив Болдирєв.

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала ракетного удару по Чернігівській області. Зокрема, голова ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про три "прильоти" по Прилуках.

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