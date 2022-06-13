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Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області

Зафіксовано три "прильоти". 

Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області
Ілюстративне фото
Фото: Повітряні сили

Російські війська завдали ракетної атаки на Прилуки Чернігівської області.

Зафіксовано "приліт" трьох ракет, повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус у Телеграм-каналі

"Інформація щодо руйнувань уточнюється. Просимо не вказувати місця «прильотів»", – наголосив він.

"Суспільне Чернігів" додало, що вибухи були зафіксовані близько 13:15. Ці дані підтвердили в ОК "Північ". 

Сьогодні Чаус у відеозверненні наголосив, що російські війська продовжують обстріли області з мінометів та "Градів". Він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідкувати за сповіщеннями в Телеграм-каналах і додатках.

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