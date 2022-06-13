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Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів

Вогонь росіяни ведуть з мінометів і "Градів". 

Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів
Установка град *партизан*
Фото: ЗН

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус констатував збільшення ворожих обстрілів.

Чернігівщина зазнає вогневого ураження з території Росії щодня, повідомив він у зверненні 13 червня.

"Кожного дня наша область обстрілюється ворогом. Прикордоння, Семенівська громада, Новгородсіверська громада, Корюківській район місцями. І це обстріли як мінометні, так і з "Градів" у тому числі", – заявив він.

Чаус нагадав, що війна в країни триває, тож мешканці області мають реагувати на сигнали повітряної тривоги. Останнім часом на Чернігівщині були перебої з сиренами – як через перерізані електромережі, так і через обірвані. Нині їх ремонтують.

Мешканці області також можуть слідкувати за повітряною небезпекою в Телеграм-каналах і додатках.

За даними оперативного командування "Північ", за сьогодні ворог з 00:10 до 00:30 обстріляв з мінометів калібру 120 н.п. Михальчина Слобода. Було зафіксовано близько 20 вибухів. 

Обстрілів зазнає і Сумська область. Вранці було зафіксовано понад 30 вибухів. 

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