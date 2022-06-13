​ЗСУ спалили три ворожих “Гради” на Луганщині

На Сєвєродонецькому напрямку українські артилеристи знищили три російські "Гради".

На Сєвєродонецькому напрямку оператори Сил спеціальних операцій під час розвідки тилів противника виявили установки реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Про це повідомляють у Telegram Сили спеціальних операцій Збройних сил України.

Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотника, військові ССО передали ці дані артилеристам Національної гвардії України – воїнам гаубичних розрахунків М777.

“Влучним вогнем наші колеги знищили три з чотирьох установок ворожих РСЗО. Ще одну установку "Град" внаслідок обстрілу було пошкоджено”, – ідеться в повідомленні.

У ССО зазначили, що противник застосував РСЗВ “Град” для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони України.

Нагадаємо, минулої доби на Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають. Обстрілював з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.