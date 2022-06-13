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​ЗСУ спалили три ворожих “Гради” на Луганщині

На Сєвєродонецькому напрямку українські артилеристи знищили три російські "Гради".

​ЗСУ спалили три ворожих “Гради” на Луганщині
Скріншот відео
Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram

На Сєвєродонецькому напрямку оператори Сил спеціальних операцій під час розвідки тилів противника виявили установки реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Про це повідомляють у Telegram Сили спеціальних операцій Збройних сил України.

Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотника, військові ССО передали ці дані артилеристам Національної гвардії України – воїнам гаубичних розрахунків М777.

“Влучним вогнем наші колеги знищили три з чотирьох установок ворожих РСЗО. Ще одну установку "Град" внаслідок обстрілу було пошкоджено”, – ідеться в повідомленні.

У ССО зазначили, що противник застосував РСЗВ “Град” для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони України.

Нагадаємо, минулої доби на Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають. Обстрілював з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

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