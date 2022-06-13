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СБУ викрила мешканку Чернігова, яка виправдовувала розв'язану Росією війну

Фігурантка поширювала матеріали російської пропаганди.

Співробітники СБУ викрили мешканку одного з прикордонних населених пунктів Чернігівщини, яка виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє управління СБУ в Чернігівській області.

За даними досудового слідства агітаторка створила Telegram-канал, у якому розміщувала матеріали де виправдовувала збройну агресію Росії проти України та схвалювала окупаційні дії ворога. Також вона поширювала матеріали російської пропаганди щодо ситуації в Україні.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки провадження співробітники СБ України вилучили технічні засоби та мобільні телефони із доказами здійснення протиправної діяльності.

Як пише Чернігівській час, агітаторку, ймовірно, звуть Ольга Бондарець.

Зловмисницю затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Перевіряється інформація щодо зав’язків затриманої із спецслужбами РФ.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента ФСБ у передмісті Харкова. Ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет. Затриманий здавав ворогу позиції ЗСУ.

 

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