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Росія готує провокації проти мешканців тимчасово окупованих частин Запорізької області, – мер Енергодара

Він закликав утриматися сьогодні від участь у будь-яких масових заходах. 

Росія готує провокації проти мешканців тимчасово окупованих частин Запорізької області, – мер Енергодара
Запорізька область
Фото: t.me/zoda_gov_ua

Російські спецслужби готують провокації проти мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Про це з посиланням на наближені до української розвідки джерела повідомив у Телеграм-каналі мер Енергодара Дмитро Орлов. 

"Закликаю, задля Вашої безпеки, протягом 12.06 не відвідувати у м.Енергодарі масові заходи, що плануються проводитись рашистами!" – наголосив він.

12 червня – це День Енергодара. Крім того, країна-окупантка святкує свій день, тож російські війська можуть влаштовувати заходи і примушувати до участі в них. 

Нагадаємо, збройні провокації окупанти готували й на 9 травня. Тоді в тимчасово захопленому Мелітополі, за словами мера міста Івана Федорова, планували стріляти в мирних громадян, розганяти протестувальників, щоб звинуватити в цьому ЗСУ. 

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