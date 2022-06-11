Головне за день. Субота, 11 червня

Наступ ЗСУ на Херсонщині, фейкова блокада "Азоту", поповнення в "Легіоні Свобода Росії" та "продовольчий тероризм". Яким запам’ятається 108-й день повномасштабної війни.

Генштаб інформує, що ЗСУ сьогодні відбили понад півдесятка ворожих штурмів.

Тим часом Білорусь приводить свої підрозділи в найвищу бойову готовність. Про оперативну обстановку на інших напрямах – в нашій новині.

На Херсонщині українські військові ведуть контрнаступ у напрямках трьох селищ, повідомляє Херсонська міськрада.

"Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської обл. Під контролем України повністю перебуває селище Таврійське", - пише міськрада.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав фейком інформацію російської пропаганди про те, що близько 400 українських військових заблоковані на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку.

"Інформація про блокування заводу "Азот" — брехня, яку поширюють російські пропагандисти. Всі інші деталі — хвора фантазія. Наші тримають промзону Сєвєродонецька і знищують росармію в місті", — написав Гайдай у Телеграм.

Раніше про нібито блокування заводу "Азот" у Сєвєродонецьку заявив "посол "ЛНР" в росії" Родіон Мірошник.

Через бойові дії було знеструмлено північ Донецької області, зокрема Бахмутський та Краматорський райони.

За словами керівника Донецької ОВА Павла Кириленка, ворожі обстріли пошкодили електролінії в районі Торецька, а це спровокувало відключення підстанцій НЕК "Укренерго" на території області.

Суботнім вечором сирени "повітряної тривоги" лунали у більшості областей України, на жаль, не обійшлося без "прильотів". Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш підтвердив вибухи у Чорткові. За його словами, у Чорткові місцева влада відключила природній газ на час ліквідації наслідків вибуху.

Україна разом із союзниками по групі G7 готує документ гарантій безпеки для нашої країни.

Про це в онлайн-виступі під час саміту з безпеки Shangri La Dialogue заявив президент Володимир Зеленський.

"Зараз ми готуємо документ із нашими союзниками по групі G7, щоб визначити, як вони можуть допомогти нашому народу жити без страху", - заявив Зеленський.

В Україну вдруге з початку війни приїхала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та головою уряду Денисом Шмигалем Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія готує рекомендації для держав-членів ЄС.

"Мої сьогоднішні обговорення із Зеленським та Шмигалем дозволять нам завершити нашу оцінку. Шлях відомий. Я ціную зусилля та рішучість України у цьому процесі", - написала вона у Twitter.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що Німеччина має намір доставити в Україну гаубиці Panzerhaubitze 2000 близько 22 червня.

Попри обіцянки, Німеччина досі не дала Україні жодної одиниці важкої зброї.

А в жовтні в Україну надійде найновіша німецька система ППО IRIS-T, яка здатна захистити територію розміром з Київ.

IRIS-T – інфрачервоні самонавідні ракети. Існують дві версії ракет IRIS-T класу "земля-повітря" для ППО: IRIS-T SLS ближнього радіусу дії та IRIS-T SLM середнього радіусу дії. Їхня максимальна дальність стрільби 40 км, висота – 20 км.

Попри війну, Україна отримала унікальний шанс впровадити іншу систему централізованого опалення, мінімізувавши використання газу на користь електроенергії.

Про це в інтерв'ю для "LB live" розповів колишній керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. Детальніше – в нашій новині.

Колишній віцепрезидент "Газпромбанку", одного з найбільших банків РФ, Ігор Волобуєв вступив до лав Збройних сил України. Волобуєв служитиме в підрозділі "Легіон Свобода Росії".

"Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, аби Росія стала вільною, демократичною країною – долучайтеся!" - закликав Волобуєв у своєму Telegram-каналі.

У Брянській області РФ горить військова частина.

Ймовірно, палає парк із військовою технікою, яку доставили з України на ремонт.

У МЗС України відповіли на закиди з боку керівництва Африканського союзу щодо експорту продовольства через чорноморські порти.

До чого закликали президента Сенегалу Макі Салла, який виконує обов’язки голови Африканського союзу, а також про запропонований Україною план деблокування наших морських портів – у новині.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російська армія, аби знищити врожай, обстрілює українські поля запальними снарядами.

Єрмак зазначив, що українські бійці гасять пожежі, але "продовольчий тероризм" слід зупинити.

Тим часом на нещодавно окупованих територіях Луганщини російські загарбники поспіхом облаштували залізницю, щоб вивезти в РФ 650 тонн краденого зерна зі Старобільського елеватора.

"Так само і з маслом, ковбасами та сирами із захоплених районів Луганщини – їх тепер їстимуть в Якутії та Красноярську. Можна було б сказати, що нарешті там хоч нормальної ковбаси спробують, але насправді висновки дуже невеселі, адже очевидно, що окупантів абсолютно не цікавить, чим харчуватиметься населення тимчасово захоплених територій Луганської області", - зазначили в Луганській ОВА.

Білоруська письменниця Світлана Алексієвич на знак підтримки України віддала свою премію за свободу слова Jiří Theiner Award Празької книжкової виставки українським авторкам Катерині Міхаліциній та Євгенії Кононенко. Письменниця не змогла приїхати на вручення премії через хворобу.

"Хочу сказати, що премії Іржі Тейнера достойна українська делегація письменників, що представляє мужню країну, якою ми всі захоплюємося і в перемогу якої віримо. Україна сьогодні на передовій боротьби зі злом. Вона повинна знати, що ми з нею", — наголосила Алексієвич.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!