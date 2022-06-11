Андрій Коболєв: Зараз є унікальна можливість зменшити споживання газу

Попри війну, Україна отримала унікальний шанс впровадити іншу систему централізованого опалення, мінімізувавши використання газу на користь електроенергії.

Про це в інтерв'ю для "LB live" розповів колишній керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Зараз є унікальна можливість зменшення споживання газу і як шляхом витрат гігакалорій тепла, так і зменшення джерел їх генерування. Наприклад шляхом переходу на електроенегрію. Можна перейти на більш ефективну економіку центрального опалення", - сказав він.

За його словами, якщо раніше головним аргументом, який ми чули проти, що мовляв, цього не зрозуміють "прості українці", зараз можна сміливо пояснювати, що витрачати газ на опалення не доречно і дорого.

"Зараз можна сміливо говорити, що спалити, умовно, 5 млрд кубометрів газу, ринкова вартість якого в Європі понад 5 млрд Євро, які український споживач ніколи не оплатить, зовсім ніколи, які можна використати на більш нагальні потреби та зробити так, щоб працювала інша меодель опалення, це зараз завдання №1", - додав колишній керівник НАК "Нафтогаз".

Він також наголосив, що, у разі, коли Україна сама не буде мінімізовувати використання газу, а при цьому, буде постійно вимагати цих кроків від ЄС, там можуть обуритись.

"Ми зараз активно адвокатуємо щодо санкцій проти російського газу, і ми говоримо європейцям: "Відмовтесь від газу, його можна замінити, є інструменти. І на тлі цього самі збираємось споживати багато природного газу, як країна...Поки що це питання формально європейці не піднімають, але в приватних розмовах вже це кажуть. Думаю, скоро скажуть і під час формальних дискусій", - зазначив Андрій Коболєв.