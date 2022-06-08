Що б не планували окупанти, ми маємо готуватися до наступної зими – у нашій державі, на своїй землі, для всіх громадян.

За результатами наради, яку президент України провів з представниками як уряду, так і найбільших державних енергокомпаній і регуляторів, Кабмін створює штаб для підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що на нараді обговорили питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичення вугілля, виробництва електроенергії.

“В умовах, які ми маємо наразі через агресію Росії, це буде дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але! Все нормально. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави”, - розповів Зеленський.

Президент уточнив, що в цей час не буде продажу нашого газу і вугілля за кордон, весь внутрішній видобуток буде спрямований на внутрішні потреби наших громадян.

“Водночас робимо все для того, щоб наростити наші можливості експорту електрики. Це дозволять робити наявні в Україні потужності. А після історичного приєднання нашої держави до об'єднаної енергомережі Європи такий експорт не тільки дозволяє нам збільшувати нашу валютну виручку, а й прямо впливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів”, - зазначив Володимир Зеленський.

Президент також розповів про ремонтну програму для ТЕС, ТЕЦ і котелень, зокрема для тих, які були пошкоджені чи повністю розбиті російськими ударами. Виконання цієї програми найближчими місяцями - одне з топ-завдань для міністерства енергетики України.

Володимир Зеленський підкреслив, що поставив уряду завдання зробити все, щоб тарифи на газ та електрику в наступному опалювальному сезоні не змінилися.

“Місцева влада відповідає за тарифи на тепло і на гарячу воду, і на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів і зимою 2022-2023 років”, - наголосив президент.

Зеленський також розповів, що команда дипломатів постійно працює над набуттям Україною статусу кандидату в члени ЄС. Команда МЗС і влади в цілому працюють для того, щоб уже в червні з'явилося вагоме історичне рішення, яке ми всі очікуємо.

Як зазначив президент, фронтова ситуація в Україні за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Триває абсолютно героїчна оборона Донбасу. Найгарячіші точки – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна.

Вже більш як 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час із 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно.

Один з інструментів для фінансування відновлення України, як зазначив Володимир Зеленський - це державна фандрейзингова платформа UNITED24. За перший місяць роботи за її допомогою вдалося залучити вже понад 1,5 млрд гривень.

Зеленський розповів, що наступного тижня запланований запуск спеціальної “Книги катів” – інформаційної системи, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців і злочинців із російської армії. Створення такої інформаційної системи триває вже певний час. Це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців.

Нагадаємо, титулована українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський.