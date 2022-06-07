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Російські окупанти поранили ще п’ять мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

День пройшов без повідомлень про загиблих мирних мешканців Донеччини.

Російські окупанти поранили ще п’ять мирних мешканців Донеччини, - Кириленко
Фото: Донецька ОДА

За сьогодні, 7 червня, росіяни поранили ще 5 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни поранили двох мирних мешканців у Очеретиному, двох у Ласточкиному і одного у Миколаївці.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яка отримала поранення на Луганщині.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, - повідомив очільник Донеччини.

Нагадаємо, прикордонники спільно із СБУ встановили, що мешканець Слов’янська передавав до збройних підрозділів так званої ДНР інформацію про кількість, дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони України. 

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