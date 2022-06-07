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Через бойові дії в Україні залишаються знеструмленими близько 737 населених пунктів, - Міненерго

Найбільше - в Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Через бойові дії в Україні залишаються знеструмленими близько 737 населених пунктів, - Міненерго
Фото: dtek.com

Станом на 7 червня через пошкодження внаслідок бойових дій знеструмлено 737 населених пунктів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.

Без електропостачання залишається близько 647,3 тисяч споживачів. Найбільше - у Донецькій області (понад 358 тисяч), Луганській (понад 128,2 тисячі) та Харківській (близько 73,6 тисячі споживачів).

"Без газопостачання залишаються 187 тисяч абонентів", - додали в Міненерго.

Увечері 6 червня, за інформацією міністерства, у східному регіоні України ввели в роботу повітряну лінію 330 кВ. Тривають ремонтні роботи на трьох лініях 330 кВ та 750 кВ, які розташовані на південному сході та в центрі. 

Нагадаємо, станом на 30 травня були знеструмленими 748 населених пунктів.

Раніше Луганська область залишилася без світла, оскільки російські загарбники знеструмили останню велику підстанцію.

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