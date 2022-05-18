Окупанти знеструмили на Луганщині останню велику підстанцію, - Гайдай

Луганська область залишилася без світла - російські загарбники знеструмили останню велику підстанцію.
Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він зазначив, що поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, окупанти поцілили в лінію електропередач напругою 220 кВ.
"Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію. Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій", - додав Гайдай.
Нагадаємо, днями Гайдай повідомив, що в області окупанти обстрілюють населені пункти, важливі автошляхи та комунікації. У результаті в частині сіл не стало води, світла, газу.
У Міненерго повідомили, що станом на 9 травня понад 800 населених пунктів залишалися без світла, а 215 тисяч абонентів - без газу.