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Окупанти знеструмили на Луганщині останню велику підстанцію, - Гайдай

"Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій".

Окупанти знеструмили на Луганщині останню велику підстанцію, - Гайдай
Фото: dtek.com

Луганська область залишилася без світла - російські загарбники знеструмили останню велику підстанцію.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, окупанти поцілили в лінію електропередач напругою 220 кВ.

"Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію. Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій", - додав Гайдай.

Нагадаємо, днями Гайдай повідомив, що в області окупанти обстрілюють населені пункти, важливі автошляхи та комунікації. У результаті в частині сіл не стало води, світла, газу.

У Міненерго повідомили, що станом на 9 травня понад 800 населених пунктів залишалися без світла, а 215 тисяч абонентів - без газу.

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