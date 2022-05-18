Зловмисник збирав інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ, Нацполіції та інших військових формувань на території Слов’янська.

У Слов'янську Служба безпеки затримала жителя, який збирав і передавав росіянам інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ, Нацполіції та інших військових формувань на території міста.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Зловмисник займався протиправною діяльністю від початку травня.

Фото: Пресслужба ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях

"Його "співрозмовник" виявився представник силових відомств РФ, що наразі здійснюють військову агресію проти України. Завдяки втручанню правоохоронців злочинна співпраця була припинена", - розповіли в спецслужбі.

Зловмиснику повідомили про підозру в державній зраді та обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 60 діб без права на заставу.

У СБУ кажуть - за допомогу ворогу чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні СБУ затримала 5 російських агентів, які мали забезпечити проникнення ворожих ДРГ у Миколаїв.

Депутату Херсонщини, який допомагав окупантам захопити адмінбудівлю в області, повідомили про підозру в державній зраді.