Від початку вторгнення на Дніпропетровщині відремонтували понад 53,5 тис. кв. м. доріг державного значення, - ОВА

Через область проходить багато логістичних шляхів до інших регіонів України.

Від 24 лютого в Дніпропетровській області відремонтували понад 53,5 тис. кв. м. доріг державного значення у Дніпровському, Новомосковському, Синельниківському районах.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОВА.

Нині тривають роботи у Кам’янському районі області.

"Війна внесла корективи, та дорожники продовжують працювати. Підтримуємо дороги в проїзному стані. Приводимо до ладу траси на усіх напрямках. Ліквідуємо аварійну ямковість", - зазначив начальник Служби автомобільних доріг області Олександр Коломійцев.

За його словами, нині Дніпропетровщина стала справжнім транспортним хабом - через область проходить багато логістичних шляхів до інших регіонів України, також їдуть її дорогами переселенці.

Всі магістралі Дніпропетровщини проїзні, додали в обласній службі автодоріг.

Нагадаємо, в Укравтодорі повідомили, що через війну, яку розв'язала Росія в Україні, зруйновано 24 тисячі км доріг, з них 9 тисяч – шляхи державного значення. Збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури становлять понад 900 млрд гривень.