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​Рудик не бере участі у переговорах щодо звільнення захисників Маріуполя, - Подоляк

Радник голови ОП застеріг політиків від марнославства та піару на війні.

​Рудик не бере участі у переговорах щодо звільнення захисників Маріуполя, - Подоляк
Фото: ОПУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що голова партії "Голос" Кіра Рудик не бере участі в перемовинах щодо евакуації з "Азовсталі". Пізніше це підтвердила й сама нардепка.

"Про депутата Рудик, селфі-батальйони та ярмарок марнославства серед політиків. Фантастична нічна цитата: «Український перемовник Кіра Рудик розкрила деталі переговорів щодо «Азовсталі». Про це серйозно повідомляє низка ЗМІ з посиланням на… The New York Times. Просто вау... Журналісти, які все ж таки розуміються на українських процесах, із самого ранку починають здивовано питати: «А чим займається Кіра Рудик у переговорній групі з української сторони? І чому про це ніхто нічого не знав?». Важко відповісти так одразу, бо депутата Рудик у переговорному процесі… немає. І ніколи не було. Взагалі", - написав Подоляк у своєму Telegram-каналі.

Радник голови ОП зазначив, що українська влада відкрита для ЗМІ, а інформацію можна перевірити в кількох джерелах.

"Інше питання – навіщо взагалі це робити? Хочеться хайпанути на гучній темі «Азовсталі»? Хочеться заробити політичних балів та додати собі ваги? Невже немає розуміння, що будь-які подібні заяви лише шкодять крихкому процесу в такий відповідальний момент? Точно немає розуміння. Але є нестерпне бажання десь втиснути себе в модному pr-прикиді", - додав Подоляк.

Він також зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення ми бачимо "парад марнославства" з боку певних політиків.

"Хтось створює окремі селфі-батальйони з автоматами. Хтось ревниво приписує собі будь-яку допомогу, брендуючи партійним лого пакети з гуманітаркою. Хтось знімає три коробки з консервами з десяти ракурсів на професійні фотокамери. Хтось постійно мантрить, що все позитивне відбувається зараз тільки тому, що «за його каденції…». Така поведінка – це повне нерозуміння часу, контексту, настроїв та процесів, що відбуваються в суспільстві. Але люди все бачать. Відчувають. Розрізняють порожній піар і справжні вчинки. Тим неприємнішою буде зустріч з реальністю", - наголосив Подоляк.

Рудик, своєю чергою, написала в своєму фейсбуці, що не бере участі у перемовинах.

"Після багатьох запитів ЗМІ, повідомляю, що я не беру участі у перемовинах щодо евакуації заручників з Азовсталі. Більше того, в статті Нью Йорк таймс про це нема ні слова. Зараз дуже чутливий час і критичний момент для складної операції по звільненню наших людей. Прошу всіх максимально обережно поводитись з інформацією", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше низка видань процитувала коментар Рудик The New York Times, яке послалося на неї як на переговорника, що захисників Маріуполя хочуть доставити до третьої країни.

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