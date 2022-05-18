Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 229 дітей, 424 поранено

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 229 дітей, більш ніж 424 дитини поранено.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Щонайменше 653 дитини постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 229 дітей загинуло та понад 424 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 141, Київській – 116, Харківській – 100, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 47, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Нагадаємо, 17 травня внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в місті Бахмут Донецької області тяжко травмовано 9-річну дитину.