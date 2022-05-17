У Харкові відновлюють роботу ЦНАПи, - міськрада

Поки що ЦНАПи будуть надавати обмежений перелік послуг.

Завтра, 18 травня, у Харкові відновлюють роботу ЦНАПи, «Прозорі офіси», в яких надаватимуть соціальні послуги та послуги у сфері пенсійного забезпечення, а також фронт-офіси районних управлінь соціального захисту.

Про це повідомила Харківська міськрада.

Влада Харкова зазначила, що відзавтра будуть доступні послуги, які стосуються будівництва та частина послуг у сфері реєстрації місця проживання.

Також у «Прозорих офісах» Салтівського, Шевченківського та Київського районів буде представлено весь спектр послуг Пенсійного фонду України.

Крім того, відновлює свою роботу онлайн реєстрація до ЦНАПів, які працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00.

Нагадаємо, люди, які виїхали з Харкова після початку широкомасштабного вторгнення РФ, починають повертатися до міста.