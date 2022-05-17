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На тимчасово окуповану Херсонщину приїхав віцепрем’єр Росії

Це не перший візит окупанта на українську землю.

На тимчасово окуповану Херсонщину приїхав віцепрем’єр Росії
Фото: Радіо Свобода, архівне фото

Віцепрем’єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що Херсонщина має «великі перспективи».

Про це повідомило “Радіо Свобода” з посиланням на свою російську службу. 

За повідомленнями в державних ЗМІ РФ, Хуснуллін, відомий як куратор окупованого Криму в російському уряді, перебуває на Херсонщині з «робочим візитом».

“Радіо Свобода” нагадало, що раніше секретар генеральної ради партії «Єдина Росія» Андрій Турчак під час поїздки до Херсона заявив, що Росія залишиться в ньому «назавжди».

Раніше повідомлялось що віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін приїжджав до Маріуполя разом із ватажком терористів "ДНР" Денисом Пушиліним.

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