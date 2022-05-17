На тимчасово окуповану Херсонщину приїхав віцепрем’єр Росії

Віцепрем’єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що Херсонщина має «великі перспективи».
Про це повідомило “Радіо Свобода” з посиланням на свою російську службу.
За повідомленнями в державних ЗМІ РФ, Хуснуллін, відомий як куратор окупованого Криму в російському уряді, перебуває на Херсонщині з «робочим візитом».
“Радіо Свобода” нагадало, що раніше секретар генеральної ради партії «Єдина Росія» Андрій Турчак під час поїздки до Херсона заявив, що Росія залишиться в ньому «назавжди».
Раніше повідомлялось що віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін приїжджав до Маріуполя разом із ватажком терористів "ДНР" Денисом Пушиліним.