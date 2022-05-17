Учасники бойових дій та їхні діти мають пільги на здобуття освіти, - МОН

У разі відмови надання такої підтримки людина може звернутися або до ректора вишу, або в міністерство.

Учасники бойових дій та їхні діти можуть скористатися державною цільовою підтримкою для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Про це повідомили в пресслужбі Міносвіти.

"Державну цільову підтримку надає заклад освіти, до якого студента зарахували в установленому порядку. У разі відрахування студента - відповідно припиняється надання підтримки", - зазначили в МОН.

Фото: Пресслужба Міносвіти

Фото: Пресслужба Міносвіти

Фото: Пресслужба Міносвіти

Фото: Пресслужба Міносвіти

У разі відмови в наданні підтримки рекомендують звертатися зі скаргою до керівника закладу освіти або ж у міністерство.

Нагадаємо, в Міносвіти повідомили, що у понад 30 країнах Європи мають організувати складання національного тесту для українських випускників-біженців.