Росіяни нарахували в драмтеатрі Маріуполя... 12 загиблих, - Андрющенко

"Де поділись тіла інших - ми теж розуміємо. Сховано під номерами в безіменних братських могилах Мангуша".

Російські еменесники, яких залучили до розбору завалів маріупольського драмтеатру, оприлюднили дані про 12 загиблих.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни продовжують робити все для приховання злочинів. Потрохи стає зрозумілим, чому саме до розборів завалів в таких місцях як Драматичний театр та Пологовий будинок не залучають маріупольців", - підкреслив Андрющенко.

Він додав, що за приблизними підрахунками, від дій російських окупантів загинуло щонайменше 300 людей.

"Де поділись тіла інших - ми теж розуміємо. Сховано під номерами в безіменних братських могилах Мангуша", - зазначив радник очільника Маріуполя.

Нагадаємо, 10 травня Петро Андрющенко повідомив, що російські загарбники продовжили розбирати завали маріупольського драмтеатру і залучили МНС РФ, бо місцеві відмовляються допомагати окупантам.

Маріупольська міська рада з посиланням на дані свідків повідомила, що внаслідок скидання бомби на драмтеатр загинуло близько 300 людей. А на початку травня Associated Press News, базуючись на матеріалах власного розслідування, оприлюднило інформацію про майже 600 загиблих.