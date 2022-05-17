На Запоріжжі в заручниках у російських окупантів знаходяться 117 українців

Російські окупанти продовжують викрадати мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області, станом на 17 травня у заручниках в окупантів перебувають 117 мешканців регіону.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"На території Запорізької області окупанти продовжують викрадати громадян України. Станом на вечір 17.05.2022 в заручниках окупантів перебувало 280 осіб. Із них 163 звільнені та 117 продовжують перебувати в заручниках", - йдеться в повідомленні.

ОВА нагадує, що для того, щоб потрапити в списки на обмін потрібно повідомити їх дані на гарячу лінію ЗОВА за телефоном 0 800 503 508 або надати дані про викрадену особу заповнивши google-форму.

Нагадаємо, росіяни викрали більше 120 людей на Херсонщині. Серед них – представники органів місцевого самоврядування, голови територіальних громад, священнослужителі, учасники АТО/ООС, журналісти та інші цивільні громадяни.