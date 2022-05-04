У Маріупольському театрі загинули 600 людей, - розслідування АР

Розслідування також спростовує твердження Росії про те, що театр був зруйнований українськими військами або служив українською військовою базою.

У розбомбленому військами РФ Драмтеатрі в Маріуполі загинуло близько 600 людей. Про це повідомляє АР, базуючись на матеріалах власного розслідування.

Протягом розслідування AP відтворило хронологію подій у театрі. Дані ґрунтуються на оповіданнях 23 рятувальників, які вижили, і людей, добре знайомих із ситуацією. Розслідувачі використали два набори планів поверхів театру, фотографії та відео, зроблені всередині до, під час і після бомбардування, а також відгуки експертів, які перевірили методологію.

У розслідуванні зазначається, що удар виявився страшнішим, ніж вважали раніше. Унаслідок удару загинуло близько 600 людей усередині та зовні будівлі. Це майже удвічі більше, ніж зазначалось досі. Чимало вцілілих називають ще більшу кількість загиблих.

Усі свідки вказали, що принаймні 100 людей перебували на польовій кухні неподалік будівлі - і ніхто з них не вижив. Вони також сказали, що кімнати та коридори всередині будівлі були переповнені, приблизно одна людина на кожні три квадратні метри вільного простору.

За оцінками багатьох людей, які вижили, під час авіаудару всередині перебувало близько 1000 людей. Уцілілі вийшли переважно через головний вихід або один бічний; інша сторона та задня частина будівлі були зруйновані.

Розслідування AP також спростовує твердження Росії, буцім театр зруйнували українські війська чи що він слугував українською військовою базою. Ніхто зі свідків не бачив українських військових, які діяли всередині будівлі. І ніхто не сумнівався, що театр був зруйнований у результаті атаки російської авіації, спрямованої точно на найбільше бомбосховище міста, в якому перебували діти.

Нагадаємо, окупанти визначили Маріуполь центром "урочистостей" до 9 травня і готують там парад.