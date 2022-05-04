Окупанти визначили Маріуполь центром "урочистостей" до 9 травня, готують парад, - українська розвідка

В місто прибув перший заступник глави адміністрації президента РФ, відповідальний за питання внутрішньої політики країни-агресора.

Російські окупанти готують у Маріуполі "парад", оскільки місто визначили центром "урочистостей" до 9 травня.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"В зруйнований Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента росії, відповідальний за питання внутрішньої політики рФ, Сергій Кирієнко. Відомо, що віднедавна саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО", - повідомили українські розвідники.

За даними ГУР, основне завдання Кирієнка – підготовка "урочистих заходів" до 9 травня.

"Відомо, що рашисти відмовляються від проведення «свята» в окупованому Донецьку, в тому числі імітації "військового параду". Наразі в ОРДЛО не проводиться підготовчих робіт з цих питань", - додали в українські розвідці.

В місті терміново розчищають центральні вулиці від завалів, тіл убитих загарбниками жителів, а також від нерозірваних російських боєприпасів.

"Триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в ході якої росіянам демонструватимуться сюжети про "радість" місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки відповідних матеріалів Маріуполь відвідував рашистський пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін", - повідомили в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, за інформацією міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, в місті вже загинуло від рук окупантів понад 20 000 мирних людей.

Російські загарбники використовують вантажівки, в яких привозять "гумдопомогу", для вивезення тіл загиблих маріупольців.