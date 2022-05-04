За добу окупанти втратили ще 300 солдатів

За добу окупанти втратили ще 300 військових. Загалом станом на 4 травня загальні бойові втрати противника склали 24500 осіб.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

Втрати техніки ворога:

танків ‒ 1077 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 2610 (+43) од,

артилерійських систем– 491 (+16) од,

РСЗВ – 163 (+1) од,

засоби ППО – 81 (+1) од,

літаків – 194 (+0) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1867 (+24) од,

кораблі /катери – 10 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 (+12),

спеціальна техніка – 38 (+0),

крилаті ракети – 87 (+3).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.

Нагадаємо, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (три з них – реактивні системи залпового вогню), п’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять одиниць автомобільної техніки противника.