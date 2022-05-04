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Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи біля Ізюма, – Міноборони Великобританії

Ворог, швидше за все, має план вийти за ізюмські межі, щоб захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк. 

Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи біля Ізюма, – Міноборони Великобританії
Ілюстративне фото
Фото: ukrinform.ua

Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи біля Ізюма (Харківська область) для спроби просунутися уздовж північної вісі Донбасу.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великобританії.

"Попри спроби прорвати українську оборону та набрати обертів, Росія, швидше за все, має намір вийти за межі Ізюма, щоб захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк", – зазначили в повідомленні. 

Міноборони пояснило, що захоплення цих міст зміцнить військовий контроль Росії над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для їх посилення, щоб відрізати українські сили в регіоні. 

Нагадаємо, згідно з новим зведенням Генштабу, на Слобожанському напрямку ворог обстрілював місто Харків та населений пункт Протопопівка з артилерії та мінометів. Провів повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінківського району Харківської області. Противник намагався вести наступальні дії в напрямку населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (три з них реактивні системи залпового вогню), п’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять одиниць автомобільної техніки противника. 

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