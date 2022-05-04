Лідер опозиції Німеччини Мерц відвідав Ірпінь

Також він зустрівся в Києві з Кличком та Зеленським.

Лідер опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц під час свого візиту до Києва висловив потрясіння руйнуваннями України під час розв'язаної Росією війни та звинуватив Москву у злочинах.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Я був і залишаюся абсолютно шокований, ці картини не виходять із голови", - заявив Мерц після розмови з мером Києва Віталієм Кличком.

Мерц розповів, що в Ірпені він бачив, що ударами важких озброєнь зруйновано культурні центри, дитячі садки та лікарні, і що війна ведеться і проти цивільного населення.

"Таке не можна дивитися просто по телевізору, це треба бачити на власні очі, щоб усвідомити весь трагізм таких нападів", - сказав лідер опозиції ФРН. За його словами, Німеччина має допомогти Україні у відновленні Ірпеня.

Мерц також заявив, що підтримує постачання зброї Києву та надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

Про зміст своєї годинної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Мерц не захотів говорити публічно, перш ніж проінформує канцлера ФРН Олафа Шольца.

Нагадаємо, Християнсько-демократичний союз, або ХДС, – це партія, яку представляла багаторічна канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Після зміни влади Мерц очолив партію в січні 2022 року. У січні, ще до повномасштабного наступу Росії, Мерц закликав уряд Німеччини не блокувати постачання озброєння українцям.