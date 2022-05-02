“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Битва за Курили
Битва за Курили
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
ГоловнаСвіт

Шольц не хоче їхати в Україну, поки до Києва не приїде Штайнмайєр

У квітні візит президента Німеччини до Києва зірвався.

Шольц не хоче їхати в Україну, поки до Києва не приїде Штайнмайєр
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче їхати до Києва, українську столицю не відвідає президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Шольца вже кілька тижнів критикують. Спочатку - після того, як  він вагався щодо постачання Україні важкого озброєння, але минулого тижня все ж було прийняте рішення про постачання зенітних танків.

Також Шольцу закидали, що, на відміну від багатьох інших західних глав урядів, він досі приїхав до Києва, щоб показати свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському. 

Відповідаючи на запитання, коли він поїде в українську столицю, канцлер зазначив, що вважає  "досить видатною подією" те, що  Київ досі не відвідав Штайнмайєр.

Він не заперечив, коли заступниця головного редактора видання ZDF Беттіна Шаустен, яка брала у нього інтерв'ю, зауважила, що "першим має здійснити офіційнх візит президент".

При цьму Шольц зазнаив, що його не бентежить те, що цього тижня Київ відвідає голов ХДС Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, за інформацією німецьких ЗМІ,  Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва в квітні, але президент Володимир Зеленський не запросив його. Серед причин називають тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

Президент України, своєю чергою, заявив, що не отримував звернення Штайнмаєра про візит. А Шольц назвав рішення Києва образливим. При цьому, він відкинув звинувачення у тому, що Німеччина не поспішає з військовою допомогою Україні.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква раніше заявив, що кожен візит до України іноземних лідерів сьогодні – "це не просто символ підтримки, він має увінчуватись конкретним результатом. І у випадку з німецьким керівництвом це могли б бути або ембарго на нафту, або нові постачання озброєння, особливо важкого".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також