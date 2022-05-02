Шольц не хоче їхати в Україну, поки до Києва не приїде Штайнмайєр

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче їхати до Києва, українську столицю не відвідає президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Шольца вже кілька тижнів критикують. Спочатку - після того, як він вагався щодо постачання Україні важкого озброєння, але минулого тижня все ж було прийняте рішення про постачання зенітних танків.

Також Шольцу закидали, що, на відміну від багатьох інших західних глав урядів, він досі приїхав до Києва, щоб показати свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському.

Відповідаючи на запитання, коли він поїде в українську столицю, канцлер зазначив, що вважає "досить видатною подією" те, що Київ досі не відвідав Штайнмайєр.

Він не заперечив, коли заступниця головного редактора видання ZDF Беттіна Шаустен, яка брала у нього інтерв'ю, зауважила, що "першим має здійснити офіційнх візит президент".

При цьму Шольц зазнаив, що його не бентежить те, що цього тижня Київ відвідає голов ХДС Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, за інформацією німецьких ЗМІ, Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва в квітні, але президент Володимир Зеленський не запросив його. Серед причин називають тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

Президент України, своєю чергою, заявив, що не отримував звернення Штайнмаєра про візит. А Шольц назвав рішення Києва образливим. При цьому, він відкинув звинувачення у тому, що Німеччина не поспішає з військовою допомогою Україні.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква раніше заявив, що кожен візит до України іноземних лідерів сьогодні – "це не просто символ підтримки, він має увінчуватись конкретним результатом. І у випадку з німецьким керівництвом це могли б бути або ембарго на нафту, або нові постачання озброєння, особливо важкого".