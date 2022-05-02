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Франція відправила до України конвой з гумдопомогою на €200 тис.

Україна отримає авто швидкої допомоги, медичне обладнання, дитяче харчування.

Франція відправила до України конвой з гумдопомогою на €200 тис.
Фото: facebook.com/solidariteukraine.lyon

Association Solidarité Ukraine-Lyon відправила до України вже 15-й конвой з гуманітарної допомоги, його орієнтовна вартість - 200 тис. євро. Про це повідомила пресслужба посольства України у Франції.

З Ліона також відправлено авто швидкої допомоги, яке буде передано для потреб України у м.Рівне.

Місцева асоціація "Un nouveau sourire" надала пожертвування на суму 14 000 євро - молоко та дитяче харчування Blédina.

Biosample надало медичне обладнання (сканери, дефібрилятори) загальною вартістю 85 тис. євро.

Bricorama та Bricomarché d'Apprieu надали устаткування та обладнання вартістю 40 тис. євро, зокрема, 16 генераторів.

Крім цього, 28 квітня офіційно у Ліоні відкрився Domivka. Maison de l'Ukraine à Lyon - український осередок, який прийматиме гостей у денний час.

Нагадаємо, італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє перші пів мільйона євро на відновлення Бучі.

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