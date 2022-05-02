Завтра французькі експерти почнуть експертизи ДНК тіл у Бучі

Французька група залишається в Україні ще на 10 днів, потім буде ротація.

Французи експерти допомагають українським колегам, а відзавтра вони мають почати експертизи ДНК тіл у Бучі.

Про це в ефірі українських телеканалів заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, пише Укрінформ.

“Французи, вони не у спільній слідчій групі, але вони допомагають експертами тут, українській стороні. Вони заїхали давно і давно мали виїхати, але залишилися. І від завтра вони починають експертизи ДНК у Бучі. Тобто, французька група залишається з нами ще днів на 10, потім буде ротація, і знову французи будуть”, – сказала вона.

Венедіктова уточнила, що литовці, які входять до складу спільної слідчої групи, мають приїхати на цьому тижні.

“Литва буде, я так розумію, у вівторок. Вони до нас приїжджають і починають проводити розслідування у рамках цієї спільної слідчої групи. І вони з нами розслідують, – і для нашого провадження, і для власного. Допити переселенців, – вони зможуть зробити їх там собі, і ми можемо використовувати їх результати, і вони використовують ці результати. Тобто, ми економимо часовий і людський ресурс і швидко рухаємося”, – поінформувала очільниця Офісу генерального прокурора.

За її словами, українській стороні також допомагає група словаків, які працюють з нашими правоохоронцями і допомагають їм у розслідуванні.

Нагадаємо, у квітні Антитерористична прокуратура Франції розпочала чотири розслідування за фактами воєнних злочинів щодо французьких громадян в Україні.

З 11 квітня в Україні працюють два французьких судмедексперти та близько 15 жандармів.