В Україні створили сайт для відображення місць безкоштовного розселення вимушених переселенців

Міністерство цифрової трансформації України створило сайт public.tableau.com для відображення місць безкоштовного розселення вимушених переселенців.

Сайт створено в межах проєкту “Там, де вас чекають”, який запускає Укрзалізниця разом з Міністерством цифрової трансформації та Офісом Президента України.

Проєкт має спростити процес евакуації, знаходження житла та отримання гуманітарної допомоги на новому місці тим українцям, які вимушені полишати свої домівки через війну Росії проти України.

На сайті також є номери телефонів контактних центрів у кожній області, куди можна звертатися самостійно з відповідним запитом – місцеві органи влади супроводжуватимуть евакуйованих українців від вокзалів до місця розселення.

На п'яти “відправних” вокзалах – у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій – стюарди реєструватимуть тих, хто евакуюється, в єдиній системі та допомагатимуть визначитися з місцем майбутнього тимчасового поселення.

На чотирьох “приймальних” вокзалах – у Львові, Ужгороді, Чернівцях та Івано-Франківську - евакуйованих, які були зареєстровані, вже зустрічатимуть інші співробітники залізниці та волонтери, які передаватимуть їх представникам місцевої влади. Ті доставлять евакуйованих з вокзалу до місця поселення.

Зареєструватись у системі можна буде не тільки на вокзалі, але й в деяких поїздах. Працівники залізниці, які допоможуть із цим, їздитимуть на таких рейсах (номери поїздів і маршрути можуть змінюватися):

№209/210 Харків – Івано-Франківськ,

№233/234 Покровськ – Чоп,

№219/220 Запоріжжя – Львів,

№238/237 Одеса – Ужгород,

№136/135 Одеса – Чернівці,

№13/14 Київ – Солотвино,

№43/44 Київ – Івано-Франківськ,

№45/46 Лозова – Ужгород.

“Пасажири можуть залишити заявку на евакуацію з проживанням самостійно через контактний центр Укрзалізниці за номером 0 800 503 111. Оператори проконсультують пасажирів з основних питань та внесуть дані пасажира в реєстраційну форму. Тим же, хто з якихось причин не встиг зробити це самостійно, допомагатимуть наші працівники на вокзалах і в поїздах”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, яких будуть забезпечувати житлом першочергово. Це багатодітні родини, вагітні, родини з дітьми, люди, які втратили працездатність, і пенсіонери.