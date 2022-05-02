Стало відомо, які фірми розроблятимуть ділянки з покладами бурштину на Рівненщині, - Держгеонадра

Днями відбулися аукціони з продажу чотирьох спеціальних дозволів на користування надрами.

Дві фірми стали переможцями на аукціонах із продажу чотирьох спеціальних дозволів на користування надрами, серед яких ділянки з покладами бурштину на Рівненщині.

Про це повідомили в Державній службі геології та надр України.

Днями відбулися повторні аукціони з продажу чотирьох спеціальних дозволів на користування надрами. Учасникам торгів запропонували ділянки з покладами бурштину і піщано-гравійної сировини.

"Реалізували три ділянки надр з покладами бурштину в Рівненській області, що надаються для геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням бурштину. За кожен лот змагалося по чотири учасники. Право розробляти ділянки Федорівська-7 і Федорівська-8 отримало ТОВ "Кенлікс Продакт", ділянку Федорівська-5 – ТОВ "Амберлайт", - зазначили в Держгеонадрах.

Плутівську ділянку з покладами піщано-гравійної сировини розроблятиме ТОВ "Будсервіс Снятин". Фірма запропонувала за лот найвищу ціну – 20 000 555 грн, це в 1167 разів більше від стартової вартості спецдозволу, підкреслили в Держгеонадрах.

За інформацією установи, сума очікуваних надходжень до держбюджету від продажу чотирьох ділянок надр становить понад 21 мільйон гривень.

Нагадаємо, торік у січні поліція розпочала рейди з виявлення незаконного видобування бурштину на Рівненщині.

У лютому цього року відбулася сутичка за участю співробітників Служби безпеки в Рівненській області і нелегальних бурштинокопачів.