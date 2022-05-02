На Луганщині світло є тільки в двох містах, вода – в одному

Загалом в області знеструмлені 42 населених пункти – 29 повністю та 13 частково

В Луганській області електроенергія лишилася тільки в двох містах. Вода – в одному, і тільки частково, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Уявіть собі, централізована подача води відсутня практично по всій області. Росіяни знеструмили насосні станції, деякі взагалі зруйнували. Ті, які ще цілі, заживити зараз неможливо, бо перебиті високовольтні лінії електропередачі в зоні активних бойових дій", – заявив він.

Луганські рятувальники кожного дня привозять мешканцям десятки тонн технічної води, питну постачають гуманітарним вантажем.

Загалом в області знеструмлені 42 населених пункти – 29 повністю та 13 частково. 99 295 споживачів перебувають без електроенергії. Газ лишається у домівках 45 315 абонентів із шести населених пунктів – в трьох по всій території, ще в трьох – частково.

Він також додав, що через ворожі обстріли сьогодні зірвалась евакуація з Рубіжного. У будівлі гуманітарного штабу перебувати небезпечно.

З Лисичанська і Сєвєродонецька сьогодні виїхали 20 мирних українців.

З Покровська евакуаційний потяг сьогодні вирушить на 2 години раніше, тобто о 14:30. О 14:30 – 234/233 Покровськ – Чоп.