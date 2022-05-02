На сьогодні оточення столиці не загрожує, але влада готова до будь-якого сценарію, – КМДА

Станом на сьогодні оточення столиці не загрожує, але міська влада готова до будь-якого сценарцію. Київ заготував достатню кількість їжі та ліків і зберігає їх у різних місцях, щоб росіяни не знищили все одним ракетним ударом, повідомили в КМДА.

За березень і квітень гуманітарний штаб Києва закупив і отримав від благодійних організацій понад 6 000 тонн їжі. Тисячі продуктових наборів кожного дня видавалися районними гуманітарними штабами, а волонтери та соціальні служби розвозили їх по домівках.

"Київ забезпечений усім необхідним. Запаси розподілені, аби ворог не знищив їх одним чи кількома ударами", – підкреслили в КМДА.

Тероборона і чергові на блокпостах забезпечені гарячим харчуванням.

Щодня тисячі продуктових наборів видавали у районних гуманітарних штабах. Соціальна служба за підтримки волонтерів розвозила необхідне по домівках. Батальйони тероборони та чергові на блокпостах були забезпечені гарячим харчуванням.

Нагадаємо, Київська військова адміністрація повідомляє, що поки безпосередньої загрози захоплення столиці немає, але через ракетні удари з поверненням киянам краще зачекати. Міська влада просить не повертатися студентів, жінок з маленькими дітьми та людей похилого віку.

Минулого ракетного удару Росія завдала по столиці 29 квітня. Ракета потрапила зокрема в житловий будинок, внаслідок чого загинула одна людина – журналістка Радіо Свобода – поранені були ще 10.