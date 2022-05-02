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Росіяни не забирають своїх загиблих і поранених солдатів, але виносять телефони і пральні машинки, – Зеленський

Президент також повідомив, що ворог відрубував кінцівки і голови українським військовим. 

Росіяни не забирають своїх загиблих і поранених солдатів, але виносять телефони і пральні машинки, – Зеленський
Фото: Facebook / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Російські військові не забирають ні своїх загиблих, ні поранених. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтервʼю австралійській програмі 60 minutes.

Він додав, що нелюдське ставлення росіяни виявляли щодо наших військових – їм навіть відрубували кінцівки та голови.

"Відрубані голови були, випадків було багато різних. І навіть коли ти розумієш, що серед них багато палачів, які робили це з цивільними людьми, приходить той момент, коли тобі здається, ти все зрозумів – вони хочуть знищити тебе і твій народ. І тут ти знову не розумієш, коли бачиш на вулицях трупи їхніх солдатів, військових, яких вони залишили і кинули", – розповів президент. 

Зеленський сказав, що росіяни – трусливі варвари, які кидали своїх людей, щоб унести пральні машинки з домівок, телефони, одяг.

Нагадаємо, Україна намагалася передати Росії тіла її загиблих солдат через Червоний Хрест, але забирати їх не захотіли. 

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