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Евакуація з Маріуполя відбудеться 2 травня о сьомій ранку

Точка збору – ТРЦ «Порт Сіті».

Евакуація з Маріуполя відбудеться 2 травня о сьомій ранку

Евакуація з Маріуполя відбудеться 2 травня о сьомій ранку. Про зміни в розкладі евакуації повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Увага, Маріуполь: зміна часу початку евакуації. Завтра, 2 травня, евакуація у Маріуполі розпочинається о 7:00. Точка збору – ТРЦ «Порт Сіті», - повідомив він.

Він закликав родичів і близьких маріупольців, з якими є контакт, донести цю інформацію до мешканців, що залишаються досі в місті.

Нагадаємо, сьогодні в Маріуполі за підтримки ООН і Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату "Азовсталь". Полк “Азов” показав відео евакуації людей.

Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, прямують на підконтрольну Україні територію. Завтра їх зустрічатимуть у Запоріжжі. 

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