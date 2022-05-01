На Донеччині та Луганщині українські захисники знищили 17 артилерійських систем і 38 одиниць бойової техніки ворога

Протягом першого травня українські захисники знищили 17 артилерійських систем і 38 одиниць бойової техніки ворога. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Операції обʼєднаних сил.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби українські військові змогли відбити десять ворожих атак.

Загалом, цього тижня в зоні ООС вдалося знищити 45 танків, 43 артилерійські системи, чотири одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, шість бойових спеціальних машин, три одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі вісім паливозаправників та чотири зенітні установки окупантів. Також в українському небі було збито шість літаків, 32 безпілотники та дві крилаті ракети.

Нагадаємо, сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату "Азовсталь".

Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, прямують на підконтрольну Україні територію. Завтра їх зустрічатимуть у Запоріжжі. Евакуацію продовжать завтра, 2 травня.