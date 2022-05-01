У Курській області Росії обвалився залізничний міст
У Курській області Росії обвалився залізничний міст
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Геннадій Труханов: «Після того, як російський корабель пішов туди, куди йому вказали, флот окупантів не з’являється біля Одеси»
Геннадій Труханов: «Після того, як російський корабель пішов туди, куди йому вказали, флот окупантів не з’являється біля Одеси»
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко
Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині та Луганщині українські захисники знищили 17 артилерійських систем і 38 одиниць бойової техніки ворога

Також сили ППО збили сім російських безпілотників.

На Донеччині та Луганщині українські захисники знищили 17 артилерійських систем і 38 одиниць бойової техніки ворога
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Протягом першого травня українські захисники знищили 17 артилерійських систем і 38 одиниць бойової техніки ворога. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Операції обʼєднаних сил.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби українські військові змогли відбити десять ворожих атак.

Загалом, цього тижня в зоні ООС вдалося знищити 45 танків, 43 артилерійські системи, чотири одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, шість бойових спеціальних машин, три одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі вісім паливозаправників та чотири зенітні установки окупантів. Також в українському небі було збито шість літаків, 32 безпілотники та дві крилаті ракети.

Нагадаємо, сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату "Азовсталь"

Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, прямують на підконтрольну Україні територію. Завтра їх зустрічатимуть у Запоріжжі. Евакуацію продовжать завтра, 2 травня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також