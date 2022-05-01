З районів бойових дій вдалося врятувати більше 350 тисяч людей, – Зеленський

Для евакуації людей з "Азовсталі", з Маріуполя загалом буде робитися все можливе.

З районів бойових дій вдалося врятувати більше 350 тисяч людей.

Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

“Сьогодні нам нарешті вдалося розпочати евакуацію людей з "Азовсталі". Після багатьох тижнів переговорів, після багатьох спроб, різних зустрічей, людей, дзвінків, країн, пропозицій. Нарешті! Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей. Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби припинення вогню на цій території”, – сказав він.

Президент подякував усім, хто брав участь в підготовці порятунку людей і хто забезпечив цей гуманітарний коридор, зокрема, Андрію Єрмаку, Ірині Верещук та Давиду Арахамії, а також партнерам з ООН і Міжнародного комітету Червоного хреста.

"Будемо й надалі робити все, щоб евакуювати наших людей з "Азовсталі", з Маріуполя загалом”, – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь.

Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, прямують на підконтрольну Україні територію. Завтра їх зустрічатимуть у Запоріжжі. Евакуацію продовжать завтра, 2 травня.