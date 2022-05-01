"Укрпошта" не змогла запустити інтернен-магазин через кібератаки

Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський повідомив про проблему у роботі інтернет-магазину.

“Є час, коли ми в “Укрпошті” святкуємо перемоги, є час, коли маємо визнати поразку. Навіть якщо вона тимчасова. Сьогодні, поки що, нас переграли і навантаження в 50000+ запитів на секунду (згенерованих у всьому світі) відсортувати на вірні і не вірні та прийняти нормальні замовлення ми не змогли", – написав він.

“Укрпошта” намагалася з ранку неділі кілька разів запустити сайт із продажу марок та супутніх товарів, але всі вони не вдалися.

Смілянський зазначив, що 5 тис. замовлень або 30 тис. марок залишаються можливими для замовлення.

“Щоб не видавати рішення які на 100% не працюють, я вирішив закрити Інтернет - магазин на сьогодні. Всі 5000 замовлень як я писав раніше будуть виставлені на продаж пізніше. На яких майданчиках ми теж повідомимо окремо. Це саме, стосується мерча”, – додав він.

Гендиректор “Укрпошти” зазначив, що підприємство бере декілька днів, щоб разом з партнерами запропонувати всім зовсім нову схему продажу.

“До тих пір поки ми не будемо впевнені, що вона працює попри всі обставини, поновлення роботи магазину не буде. 3-я спроба повинна бути остаточною і гарантованою. Про запуск повідомлю і тут і на t.me/igorsmelyansky завчасно, за декілька днів”, – підсумував він.

Нагадаємо, хакери сьогодні атакують сервіси онлайн-продажу квитків та лінію підтримки Укрзалізниці.