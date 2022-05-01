Російські хакери атакували сайти держустанов Молдови

Сайти кількох державних установ Молдови зазнали DDoS-атак з-за кордону, які здійснили російські хакери.

Про це 1 травня повідомила Служба інформації та безпеки Молдови, пише NewsMaker.

Кібератаку приписують російському угрупованню Killnet, яке діє за принципами хактивізму та спеціалізується на проведенні DDoS-атак на країни, які, на їхню думку, підтримують Україну.

"Угруповання зробило такі атаки на урядові сайти в країнах ЄС та на веб-інфраструктуру НАТО, а останніми днями було атаковано сайти держорганізацій у Румунії", - заявили в Службі інформації та безпеки Молдови.

Служба зазначила, що зараз відповідальні органи влади вживають необхідних заходів для відбиття атак на державну інфраструктуру та мінімізації їх наслідків.

Нагадаємо, що у так званому Придністровʼї надрукували газету про "криваві теракти" із закликом до Путіна допомогти. Газета датована 2 травня. У тексті "мешканці" Придністровʼя просять залучити їхні збройні сили до дій армії Росії.

У Генеральному штабі ЗСУ попереджали, що силовики так званого Придністровʼя можуть вчиняти диверсії в Україні. Втім ознак підготовки придністровських збройних формувань до боїв проти України не виявляли.

У неділю, 1 травня, російського пропагандиста Артура Шайхутдінова не впустили до Молдови.