Російського пропагандиста, який їхав у Придністров'я, не впустили до Молдови

У неділю, 1 травня, російського пропагандиста Артура Шайхутдінова не впустили до Молдови.

Про це повідомляє NewsMaker.

Прессекретар Прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі підтвердила, що деяким іноземним громадянам, які прибули до аеропорту Кишинева, відмовили у в'їзді до країни.

"Таке рішення ухвалили у зв'язку з тим, що не було дотримано законних умов для отримання дозволу на перетин кордону", - пояснила вона.

Шайхутдінова розвернули на пункті контролю в аеропорту Кишинева, куди він прилетів із Стамбула. За словами Шайхутдінова, причина відмови – відсутність акредитації міністерства закордонних справ Молдови.

"РИА Новости" повідомило, що Шайхутдінов прямував до Придністров'я.

Нагадаємо, що у Придністровʼї надрукували газету про "криваві теракти" із закликом до Путіна допомогти. Газета датована 2 травня. У тексті "мешканці" Придністровʼя просять залучити їхні збройні сили до дій армії Росії.

У Генеральному штабі ЗСУ попереджали, що силовики Придністровʼя можуть вчиняти диверсії в Україні. Втім ознак підготовки придністровських збройних формувань до боїв проти України не виявляли.

Однак 26 квітня в Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська у Придністров’ї приведені у повну бойову готовність. Того ж дня в Придністровʼї підірвали дві вежі звʼязку.