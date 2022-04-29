Росія поширює в Придністровʼї фейк про загрозу населенню з боку України, – Генштаб

Росія продовжує наступ у Східній операційній зоні для повного контролю над Донецькою і Луганською областями та утриманням сухопутного кордону з Кримом.

На Волинському та Поліському напрямках військові Білорусі продовжують посилювати ділянки кордону з Україною. Там також провели перевірку готовності авіації чергових сил і засобів системи ППО, повідомили в зведенні Генерального штабу ЗСУ.

З білоруської території зберігається загроза ракетних ударів.

На Сіверському напрямку ворог намагається не допустити переміщення резервів Збройних Сил України до Східної операційної зони. У прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей Росія розмістила частину підрозділів, виведених для відновлення боєздатності.

"У подальшому не виключається здійснення противником демонстраційних дій та провокацій у прилеглих до державного кордону України районах. Зокрема, є ймовірність обстрілів підрозділів Сил оборони та інфраструктури у прикордонних районах", – зазначили в Генштабі.

На Слобожанському напрямку основні зусилля Росії зосереджені на утриманні займаних позицій на північ та південний схід від Харкова. Ворог намагається розгорнути додаткові артилерійські підрозділи.

На Ізюмському напрямку противник діє силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні розвідки та завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України. Для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.

На Донецькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках. Противник продовжує спроби встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна і здійснює підготовчі заходи до просування на Сєверодонецьк. Продовжуються артилерійські обстріли наших військ.

На Курахівському напрямку угруповання окупантів посилено додатковими артилерійськими підрозділами зі складу 1-го армійського корпусу.

На Маріупольському напрямку ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу “Азовсталь”, а також здійснював перекидання частини підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок.

"Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів з метою знищення об’єктів цивільної інфраструктури та порушення системи логістичного забезпечення наших військ. З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА “Орлан-10”. Продовжує втрачати цю розвідувальну техніку", – додали в Генштабі.

На Південнобузькому та Бессарабському напрямках Росія наявним комплектом сил намагається вести бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Продовжує здійснювати перегрупування, нарощує систему вогневого ураження, вдосконалює інженерне обладнання позицій.

Для нарощення системи матеріально-технічного забезпечення військ окупанти розгорнули збірні пункти пошкоджених машин та пункти ремонту і відновлення техніки.

У Придністровському регіоні республіки Молдова РФ продовжує розповсюджувати інформацію через прокремлівські ЗМІ щодо загрози населенню регіону з боку України. Зокрема поширюються повідомлення про черговий випадок застосування українських БПЛА над складами боєприпасів.

"Захисники України тримають визначені оборонні рубежі, знищують ворога, продовжують просуватися вглиб захопленої окупантами території і звільняти населені пункти", – підкреслили в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні росіяни відновили обстріли прикордонних територій Київської, Чернігівської та Сумської областей. Вогонь на сході та півдні ведеться постійно, по іншим регіонам включно з Києвом завдаються ракетні удари.