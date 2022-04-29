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Киян просять утриматись від відвідування міських кладовищ через міни

Відвідувати ліси, лісопаркові зони та інші місця відпочинку на природі також поки що небезпечно.

Киян просять утриматись від відвідування міських кладовищ через міни
Фото: t.me/KyivCityOfficial

Міська влада просить киян утриматись від відвідування кладовищ на період дії воєнного стану, зокрема, під час поминальних днів.

Про це йдеться у розпорядженні Київського міського голови №205, інформує пресслужба КМДА.

Повідомляється, що на територіях Південного, Північного та інших міських кладовищ і колумбарію триває виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. 

Благоустрій і очищення територій міських кладовищ стане можливим лише після завершення робіт із виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Департаменту муніципальної безпеки КМДА доручено вжити заходи для запобігання надзвичайної ситуації, а в разі потреби – провести першочергові заходи з ліквідації її наслідків.

Роботи з розмінування тривають на околицях Києва та в Київській області. Тому міська влада знову нагадує киянам, що відвідувати ліси, лісопаркові зони та інші місця відпочинку на природі поки що небезпечно.

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