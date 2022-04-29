Точна кількість цивільних в укриттях підприємства невідома, але вимірюється сотнями.
Мер Маріуполя: на Азовсталі майже нема їжі, води, ліків. Потрібен порятунок, рахунок йде на години
На заводі Азовсталь у Маріуполі лишаються сотні мирних мешканців. В укриття підприємства вони прийшли ще в лютому, коли почався повномасштабний наступ Росії. Всі вони досі чекають евакуації, провести яку не дає ворог.
Про це мер міста Вадим Бойченко повідомив на брифінгу 29 квітня. Він висловив надію, що в росіянах лишилася хоч краплина людяності, і вони дозволять цивільним вийти з заводу.
Там в укриттях перебуває багато жінок, дітей, літніх людей. Точна кількість невідома, а порахувати неможливо, бо понад 60 днів нема режиму тиші.
"Було десь приблизно – місцеве населення ми рахували – більше 300 осіб, які ховалися в бомбосховищах, але потім ще приєдналися люди зі зруйнованих будівель. Сьогодні треба розуміти, що ворожа сила надпотужна, скидує бомби, які руйнують інфраструктуру. Ми не можемо порахувати кількість бомбосховищ, які ще не зруйнували, і скільки там людей", – заявив мер.
Бойченко наголосив, що в укриттях майже не лишилося ні води, ні їжі, ні ліків.
"Там майже нема їжі, майже нема води, майже нема ліків. І в цих умовах вони вже більше 60 діб, і вони благають про порятунок. Там уже рахунок йде не на добу, а на години", – підкреслив він.
Нагадаємо, попри всі обіцянки, ворог не дає евакуюватися людям із Азовсталі. Військовим росіяни запропонували здатися, але вони продовжують боротьбу.
Згідно з повідомленням Донецької ОВА, на сьогодні була запланована спроба евакуації цивільних із заводу. Оновленої інформації щодо цього поки немає.