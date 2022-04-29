У Маріуполі загинуло 20 000 мирних людей, після вчорашніх авіабомб по Азовсталі кількість поранених перевищила 600

Після вчорашнього скидання росіянами авіаційних бомб на польовий шпиталь маріупольського заводу Азовсталь кількість поранених зросла зі 170 до понад 600.

Про це мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив на брифінгу.

"Місто руйнують, не зважаючи на цивільне населення, на дітей... Вбили більше 20 000 місцевого населення в Маріуполі. Це має ознаку не тільки військового злочину, а й геноциду "русскоговорящего населения города Мариуполь", – повідомив він.

Бойченко висловив подяку захисникам, що перебувають на заводі. Азовсталь фактично є форпостом оборони міста.

"Вони і досі тримають українське місто Маріуполь. Наші героїчні хлопці роблять контранступи, ворог зазнає втрат і руйнування", – додав він.

Бойченко заявив, що ворог зупинився на Маріуполі, що дало змогу іншим містам підготуватися до цієї руйнівної війни. Кількість ворога у кілька разів перевищує сили оборони.

Нагадаємо, росіяни всю ніч кидали багатотонні авіабомби на військовий польовий шпиталь, розташований на території заводу Азовсталь у Маріуполі, де перебувають поранені захисники. Застосовані бомби здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Після руйнувань ворог продовжив обстріли руїн з корабельної артилерії.

Серед уже поранених військових, які були в шпиталі, після бомб зʼявилися наново поранені та загиблі.

Докладно про ситуацію в місті читайте в інтервʼю з командиром 36 окремої бригади морської піхоти, яка також боронить Маріуполь, Сергієм Волиною.