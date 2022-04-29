В Офісі президента відзвітували про відновлення звільнених від окупантів територій

На Київщині майже у пів тисячі населених пунктів уже зі світлом.

На сьогодні повністю або частково відновлено електропостачання більше ніж у 460 населених пунктах Київської області для 260 тисяч споживачів.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Посадовець розповів, що дорожники розчистили понад 380 доріг і вулиць на Київщині, з них 234 км – вулиці звільнених від окупантів Ірпеня, Бучі, Бородянки, Ворзеля, Гостомеля. Сьогодні Укравтодор розпочав прибирати вулиці селища Горинка.

Відновлено рух на 20 тимчасових переправах, іще чотири – в роботі.

Окрім того, завершено проведення водогону до Ірпеня. Відтепер місто поєднано з водопровідною системою Києва. Повністю відновлено водопостачання Немішаєва. Розподіл газу відновлено у 111 населених пунктах.

Як наголосив Тимошенко, триває розробка стратегії відбудови та модернізації країни. Зокрема для 186 000 внутрішньо переміщених осіб заплановано спорудити 53 000 квартир.

Нагадаємо, в Бучі, Бородянці та Ірпені відновлює роботу Укрпошта.