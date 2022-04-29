Укрпошта відновлює роботу в Бучі, Бородянці та Ірпені

Укрпошта відновлює роботу стаціонарних відділень у низці районів Київської області.

Про це пише interfax.com.ua з посиланням на пресслужбу компанію.

Відсьогодні, 29 квітня відкрилися стаціонарні відділення в Бучі та Бородянці, з 3 травня стаціонарні відділення будуть відкриті в Бучанському, Іванківському, Бородянському, у Вишгородському та Макарівському районах.

У Київській області працює 581 стаціонарне та пересувне відділення Укрпошти.

“Дещо складніша ситуація в Ірпені – тут не залишилося жодного вцілілого відділення. Ми або їх відновимо, або разом з місцевою владою якнайшвидше знайдемо потрібні приміщення. А поки що надаємо пенсії, соцдопомогу та інші послуги пересувними відділеннями”, – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Окрім того, з 3 травня в Бучанському районі відновлюють свою роботу 12 стаціонарних відділень, у Вишгородському районі – 15 стаціонарних відділень; в Іванківському районі відновлює свою роботу одне стаціонарне відділення.

У Бородянському районі відновлюють свою роботу чотири стаціонарні відділення, а в Макарівському – три стаціонарні відділення.

Обслуговування клієнтів інших відділень Макарівського, Бородянського, Іванківського, Поліського та Вишгородського районів здійснюють пересувні відділення.

Нагадаємо, на початку квітня "Укрпошта" відновила доставку відправлень залізницею.