Як російські війська "привітали" Генсека ООН ракетними обстрілами Києва. Відео "Українського свідка"

28 квітня столицю України відвідав Генсек ООН Антоніу Гутерреш. В той же день російські війська знову обстріляли житлові квартали столиці.

Проєкт "Український свідок" опублікував відео, де зафіксовано, як пожежники і ДСНС рятують житловий квартал столиці від вогню після вчорашнього ракетного удару. На місці також працює Національна поліція України.

За словами мера Києва Віталія Кличка, було зафіксовано два влучання: одне — у об’єкт, друге — у багатоповерховий будинок. Згоріло декілька автомобілів. Серед мирних жителів є постраждалі.

Ракетні удари сталися в той же день, коли Київ відвідав Генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Раніше російська сторона вже завдавала ударів по Шевченківському району столиці. Тоді уламки снаряду потрапили в багатоповерховий будинок.

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