28 квітня столицю України відвідав Генсек ООН Антоніу Гутерреш. В той же день російські війська знову обстріляли житлові квартали столиці.
Як російські війська "привітали" Генсека ООН ракетними обстрілами Києва. Відео "Українського свідка"
Проєкт "Український свідок" опублікував відео, де зафіксовано, як пожежники і ДСНС рятують житловий квартал столиці від вогню після вчорашнього ракетного удару. На місці також працює Національна поліція України.
За словами мера Києва Віталія Кличка, було зафіксовано два влучання: одне — у об’єкт, друге — у багатоповерховий будинок. Згоріло декілька автомобілів. Серед мирних жителів є постраждалі.
Ракетні удари сталися в той же день, коли Київ відвідав Генсек ООН Антоніу Гутерреш.
Раніше російська сторона вже завдавала ударів по Шевченківському району столиці. Тоді уламки снаряду потрапили в багатоповерховий будинок.
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